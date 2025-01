Concessionária "enganou" moradores e prejudica turismo em Jeri, diz Conselho

Parque Nacional de Jericoacoara "cerca" geograficamente a Vila de Jericoacoara, mas o contrato garante que visitantes da vila não devem ser cobrados caso estejam cadastrados / Crédito: ALEXIS BOUCHER/ DIVULGAÇÃO CONSELHO COMUNITÁRIO DE JERICOACOARA

A indefinição sobre o início da cobrança de ingressos para acesso a Jericoacoara tem prejudicado o turismo. Segundo Lucimar Vasconcelos, presidente do Conselho Comunitário da Vila de Jericoacoara, a concessionária quer impedir "o direito de ir e vir" das pessoas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao O POVO, a líder comunitária afirma que os moradores devem continuar com sua pauta de protesto, mesmo com decisão liminar da Justiça Federal no Ceará que suspende até maio o início da cobrança de ingressos e cobra plano detalhado sobre a cobrança.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Parque Nacional de Jericoacoara "cerca" geograficamente a Vila de Jericoacoara, mas o contrato garante que visitantes da vila não devem ser cobrados caso estejam cadastrados.

O Conselho se articula e ameaça entrar com novo processo na Justiça Federal denunciando que a cobrança de ingressos impedirá o acesso à Vila de Jericoacoara, que não faz parte do Parque Nacional, ferindo "o direito de ir e vir das pessoas". Leia mais Justiça Federal suspende início da cobrança de ingressos e obras no Parque de Jeri Sobre o assunto Justiça Federal suspende início da cobrança de ingressos e obras no Parque de Jeri Lucimar diz que a Urbia, concessionária do Parque Nacional de Jericoacoara, "enganou" os moradores da Vila ao descumprir promessas e acordos firmados em reuniões antes do início do contrato de concessão, em dezembro passado.

O primeiro ponto protestado pelos moradores é o início da cobrança. A empresa teria prometido iniciar a cobrança após entregar as obras iniciais previstas em contrato, como o cercamento do Parque e cadastramento dos moradores, trabalhadores e visitantes da Vila. No fim de novembro, semanas antes de assumir a gestão, a Urbia anunciou que o início da cobrança de ingressos seria a partir do dia 20 de dezembro, o que revoltou os moradores. Após uma série de protestos, a concessionária e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciaram a suspensão da cobrança até março.

"Os visitantes estavam apreensivos com o início da cobrança de ingressos. E, naquele dia, ouvi muitos comentários de que aquela seria a última vez que visitavam a Vila porque não iriam pagar ingresso", relata. Lucimar diz que o Conselho não deve ficar de braços cruzados se aproveitando do prazo de suspensão da cobrança, mas cobram regras claras que não onere os visitantes exclusivos da Vila de Jericoacoara. Decisão liminar da Justiça Federal suspende cobrança de ingressos em Jericoacoara até maio Em decisão liminar, o juiz federal Sérgio de Norões Milfont Júnior, decidiu preliminarmente à análise do pleito liminar, a suspensão da cobrança de ingressos até 20 de maio e que o ICMBio apresente em até 60 dias um plano detalhado que contemple: