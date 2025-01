Ceará abre licitação internacional para estradas com empréstimo de US$ 150 mi

ESTRADAS serão recuperadas no Ceará / Crédito: Samuel Setubal

Está aberta a licitação internacional no âmbito do Programa de Qualificação da Infraestrutura Rodoviária (InfraRodoviária Ceará) para obras na extensão de 76,39 km de rodovias estaduais. Para a melhoria das estradas cearenses, o Governo do Estado solicitou um empréstimo no montante de US$ 150 milhões (R$ 907 milhões na cotação de R$ 6,05) junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O recurso é para ser aplicado, em parte, em pagamentos decorrentes do contrato para restauração.

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado na noite de segunda-feira, 20, a licitação se refere à qualificação das três rodovias dos lotes I, II e III, respectivamente:

CE-388, Trecho: Altaneira – Nova Olinda, com extensão de 12,97 km

Altaneira – Nova Olinda, com extensão de 12,97 km CE-384, Trecho: Entroncamento CE-397 (B) (Mauriti) – Divisa CE/PB, com extensão de 23,88 km

Entroncamento CE-397 (B) (Mauriti) – Divisa CE/PB, com extensão de 23,88 km CE-366, Trecho: Entroncamento CE-183 / BR-403 (B) (Varjota) – Entroncamento CE-176 / CE-257 (B) (Santa Quitéria), com extensão de 39,51 km. Como é internacional, o edital está aberto a todos os concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco. Leia mais Governo do Ceará autoriza obra de mais 25 km de estrada asfaltada Sobre o assunto Governo do Ceará autoriza obra de mais 25 km de estrada asfaltada

A Superintendência de Obras Públicas (SOP-CE), responsável pelo programa, frisa que quem quiser participar pode consultar o edital e seus anexos no site oficial do Governo do Estado para divulgação de licitações, no Sistema de Gestão Governamental por Resultado (S2GPR) – Licitaweb. O acesso também pode ser realizado por meio do endereço www.seplag.ce.gov.br ou o documento pode ser adquirido gratuitamente mediante apresentação de um pen drive ou CD virgem na Comissão Central de Concorrências (CCC), na avenida Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Centro Administrativo Bárbara de Alencar, bairro Edson Queiroz.

Ainda são disponibilizados para contato os números (85) 3459.6374, (85) 3459.6376 e o fax (85) 3459 6379, além do e-mail: ccc@pge.ce.gov.br.