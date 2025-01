Programa de economia popular solidária está com inscrições abertas no Ceará

Programa foi criado em homenagem ao falecido economista Paul Singer / Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil

As inscrições para o programa de Economia Solidária do governo federal, que leva o nome do economista Paul Singer, foram prorrogadas até esta terça-feira, 14. O prazo anterior encerrava nesse domingo, 12. Ao todo, serão 500 vagas para agentes, destas 24 são no Ceará. A bolsa será de R$ 3.900

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A seleção, que está sendo realizada pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em parceria com a Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária (Senaes), é o quarto processo seletivo do projeto "Trabalho Digno, Justo, Saudável, Seguro e Solidário".