Inscrições para UeceVest vão até dia 24 de janeiro; saiba como se inscrever

Imagem de apoio ilustrativo. Inscrições seguem até dia 24 de janeiro, saiba quais documentos são necessários / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Núcleo Pré-Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece), UeceVest, está com inscrições abertas para alunos que irão prestar vestibular até o dia 24 de janeiro. As modalidades de cursos oferecidos são Intensivo, Extensivo e, a mais nova opção: Med UeceVest, com vagas limitadas. As aulas acontecerão de forma presencial, nos turnos da manhã e tarde, das 7h15min às 12 horas, e das 13h15min às 18 horas, de segunda a sexta-feira, no campus do Itaperi. Os alunos receberão apostilas para acompanhar os conteúdos.

Com 100 vagas, o curso Intensivo tem duração de um semestre, e é ideal para quem vai prestar vestibular no meio do ano. As aulas se iniciam no dia 3 de fevereiro.