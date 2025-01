Vendas no varejo caem 3,5% em dezembro ante novembro e sobem 0,6% em 2024, aponta IVS

As vendas do comércio brasileiro recuaram 3,5% em dezembro de 2024 ante novembro, segundo o Índice do Varejo Stone (IVS). Em relação a dezembro de 2023, houve uma retração de 1,7%.

No segmento físico, as vendas registraram queda de 4,2% na comparação mensal, enquanto no comércio digital houve uma alta 3,4%.