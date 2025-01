Silhueta (sombra) de homem com garrafão de 20 litros de água / Crédito: FÁBIO LIMA

A Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) do município de Sobral/CE, distante 233 km de Fortaleza, cobra o fornecimento de água, via garrafões de 20 litros, de uma empresa terceirizada. A justificativa da empresa para o atraso pode ser considerada inusitada. Entenda o caso Uma notificação extrajudicial, publicada na edição do dia 8 de janeiro de 2025 do Diário Oficial do município, cobra da empresa H&L Comércio e Soluções LTDA o fornecimento de água mineral, acondicionada em garrafão de 20 litros, para "atender às necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão e seus equipamentos".

Na publicação, há a informação de que, em 22 de julho de 2024, o município de Sobral firmou contrato com a empresa citada. Ocorre que a secretaria alega estar enfrentado "significativas dificuldades em estabelecer uma comunicação efetiva com o fornecedor", o que tem gerado "atrasos significativos no fornecimento de água e consequentemente gerando prejuízo ao pleno andamento e desenvolvimento dos trabalhos no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral". Na notificação, há a informação de que já foram feitas inúmeras tentativas de contato com o telefone fornecido pela contratada, sem sucesso. "Diante disso, considerando a violação aos prazos determinados no DFD, a ausência de qualquer justificativa plausível para a não realização do fornecimento do quantitativo restante de garrafões mesmo com a comunicação da urgência em seu fornecimento, valemo-nos da presente para determinar à notificada que realize em CARATER DE URGÊNCIA o fornecimento do quantitativo restante de garrafões de água adquiridos ou justifique os motivos plausíveis para o não fornecimento, no prazo máximo de 24 horas (vinte e quatro horas), contadas a partir da publicação desta Notificação", completa a nota assinada pelo secretário executivo de Gestão Interna, Francisco Antônio Alves Fernandes. Justificativa do atraso O POVO entrou em contato com o telefone informado pela H&L Comércio e Soluções LTDA e foi informado, por pessoa identificada como Victor Nogueira, de que restam apenas o fornecimento de 37 garrafões para que o contrato junto ao órgão seja encerrado. "O problema de lá está sendo resolvido entre hoje e a amanhã", garantiu.