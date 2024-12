Aneel aprova 13 projetos no setor de hidrogênio verde, incluindo Ceará

PORTO DO PECÉM tem atraído os projetos de hidrogênio verde no Ceará / Crédito: FCO FONTENELE

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a aprovação de 13 projetos no âmbito do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) e voltados ao mercado do hidrogênio verde, incluindo o Ceará. Na soma, as iniciativas representam investimento total de R$ 1,48 bilhão, sendo 42% financiados por contrapartidas de empresas do setor elétrico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para chegar ao resultado, a autarquia analisou 24 propostas de introdução dessa fonte no setor elétrico brasileiro.

O foco desses projetos era impulsionar o hidrogênio como vetor de transição energética. Desse total, 19 estavam na modalidade de "plantas piloto", que totalizam mais de 100 megawatts (MW) para produção de hidrogênio, a partir de eletricidade de baixo carbono. Outros cinco projetos eram focados na modalidade de "peças e componentes", focada no desenvolvimento e nacionalização de tecnologias para a cadeia do hidrogênio.