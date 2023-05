Governo Federal anuncia plano de investimento em transmissão de energia de R$ 56 bilhões

O anúncio é realizado durante reunião do Consórcio de Governadores do Nordeste no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza; acompanhe ao vivo

O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anuncia nesta sexta-feira, 5, em Fortaleza, o Plano de Investimento em Transmissão de Energia, no valor de R$ 56 bilhões para o Brasil.

O comunicado é realizado durante o encontro sobre energias renováveis do Consórcio dos Governadores do Nordeste, no Centro de Eventos do Ceará (CEC).

Acompanhe o vídeo do anúncio do Governo Federal

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O anúncio é esperado pelo Governo do Ceará e investidores envolvidos no hub de hidrogênio verde (H2V) em desenvolvimento no Estado.

Inclusive, segundo o ministro frisou em coletiva de impresa, nesta sexta-feira, para que a geração de energia offshore (em alto mar) e o hub emplaquem é preciso melhorar justamente este sistema de transmissão.

Também foi a partir do Ceará, no dia 19 de janeiro de 2023, que Silveira prometeu marco regulatório para a cadeia do hidrogênio verde para este ano. Ele esteve no Estado quando do lançamento da primeira usina de H2V do Nordeste, construída pela EDP Brasil.

O marco reúne o conjunto de leis que rege produção, certificação, comercialização e transporte do combustível gerado a partir de energias renováveis.

Hoje, os estados impulsionam o setor a partir de regras próprias mais voltadas à atração de investimentos. Para o Pecém, por exemplo, foram assinados 24 protocolos de entendimento para a construção de usinas ou experiências de uso do H2V. Destes, três viraram pré-contratos.

"A regulamentação do hidrogênio verde que tramita no Senado, é muito importante argumentação nas negociações internacionais que o Brasil fará com a União Europeia e com outros polos do mundo. E aqui da nossa parte é muito decisivo que nós tenhamos na reforma tributária, na área de crédito mecanismos de atração de investidores para ampliarmos a produção de energia solar e eólica e a implantação definitiva das usinas de hidrogênio verde no Ceará e no Nordeste. Essa equação só vai ser possível resolver com linhas de transmissão e as outorgas das empresas", frisa Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará.

A promessa do lançamento do marco legal não é inédita vindo de um ministro, pois já vinha sendo prometida pelos ex-ministros Paulo Guedes (Economia) e Adolfo Sachsida (Minas e Energia). No entanto, nenhum dos dois cumpriu as falas.

Veja as 24 de empresas que possuem relação com o hub de hidrogênio verde no Ceará

Pré-contrato assinado e investimentos

Fortescue: US$ 6 bilhões



US$ 6 bilhões EDP: US$ 3,8 bilhões



US$ 3,8 bilhões AES: US$ 2 bilhões

Memorandos de entendimentos assinados

Enegix Energy



Qair



Neoenergia



Diferencial Energia



Eneva



H2Helium



Hytron



Engie



Transhydrogen Alliance



White Martins / Linde



Eren



Cactus Energia Verde



Casa dos Ventos



Stolthaven



H2 Green Power



Comerc / Nexway



Enel Brasil



HDF



ABB



Mitsui / Caetano Bus



Alupar

Fonte: Governo do Ceará

Com informações do repórter Adriano Queiroz

Mais notícias de Economia