Concurso da PGE encerra inscrições nesta quarta, 8

A Procuradoria Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) finaliza às 17h desta quarta-feira, 8, as inscrições para preenchimento de 40 vagas imediatas de concurso público. O salário inicial é de R$ 5.938,7 .

Para participar, o candidato deve se inscrever no site da banca organizadora , a Universidade Estadual do Ceará (Uece) . A taxa de inscrição custa R$ 250 e deve ser paga até esta quinta-feira, 9 .

Em relação a remuneração, ela será constituída do vencimento-base, que é R$ 5.938,7 para uma jornada semanal de 40 horas, acrescido de outros benefícios. O primeiro é o "Prêmio de desempenho", com limite máximo de 45% sobre o vencimento-base.

Vale lembrar, que ao ingressar no cargo, o ocupante ficará sujeito a realizar três anos de estágio probatório, período no qual seu desempenho será avaliado para efeito de efetivação ou não.

"Durante os três anos de estágio probatório, não haverá ascensão funcional do empossado em virtude de aprovação e classificação no presente Concurso", destaca o edital.

Provas

Já no que concerne as etapas do certame, serão duas: Prova objetiva e prova discursiva. Ambas serão aplicadas no dia 16 de fevereiro no período da manhã e da tarde, respectivamente.