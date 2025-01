Concursos no Ceará: Veja as seleções abertas; salários chegam a R$ 17,9 mil

Estado tem nove concursos públicos ou processos seletivos com previsão de milhares de vagas diretas

Estão abertas as inscrições de, pelo menos, nove concursos públicos ou processos seletivos com previsão de milhares de vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional. O salário inicial pode chegar a R$ 17,9 mil.

As inscrições variam de R$ 85 a R$ 150 e podem ser feitas até 20 de janeiro de 2025 exclusivamente no site da FGV .

A Fundação Getúlio Vargas é a organizadora do certame e a modalidade de contratação será pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os salários vão de R$ 3.057,56 a R$ 17.978,62 para jornadas semanais de até 40 horas.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) está com 545 vagas para profissionais com formação médio, médio/técnico e superior. A lotação é no Ceará e em diversos outros estados.

As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora , o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O valor da taxa, que deve ser paga até o dia 10 de janeiro, é de R$ 120 .

O certame visa o provimento de vagas no cargo de perito médico federal . A remuneração é de R$ 14.166,99 . Porém, é necessário ensino superior completo em Medicina.

O concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está com inscrições abertas até o dia 9 de janeiro. Ao todo, estão sendo ofertadas 500 oportunidades , sendo 250 de cadastro reserva. Das imediatas, 40 são para atuação no Ceará.

Os salários vão de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61 . A avaliação será de responsabilidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Mais informações podem ser conferidas no edital .

Foi publicado o edital do concurso Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM) da Marinha do Brasil, que visa o preenchimento de 800 vagas imediatas

O edital completo com a descrição das vagas e a data das provas pode ser conferido no site da instituição.

As inscrições seguem até às 18h do dia 14 de janeiro de 2025. Já as taxas de inscrição variam de R$ 60 a R$ 170, a depender do cargo.

Os Aprendizes-Marinheiros aprovados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.303,9 e, quando atingirem a condição de Marinheiros, passarão a ter uma remuneração bruta de R$ 2.294,5.

As inscrições devem ser realizadas no site da Marinha e começam a partir das 8h do dia 29 de janeiro de 2025, seguindo até o dia 13 de fevereiro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 50.

PGE-CE (40 vagas)

A Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) abriu edital de concursos com 40 vagas imediatas para profissionais de nível superior, que atuarão no cargo de Técnico de Representação.

O salário é R$ 5.938,70, para jornadas de 40 horas semanais.

A banca organizadora responsável pela execução do certame é a Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/UECE).

As inscrições, que podem ser feitas neste link, seguem até o dia 7 de janeiro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 250.

Prefeitura de Chorozinho (331 vagas)

A Prefeitura de Chorozinho abriu seleção para 325 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O salário varia de R$ 1.412 a R$ 5.750, com jornada de 40 horas semanais.

As inscrições vão até 6 de janeiro de 2025 e são de responsabilidade da Consultoria Público Privada (Consulpam). As taxas de inscrição vão de R$ 55 a R$ 145, a depender do cargo pretendido.

O edital e as inscrições podem ser conferidos no site da instituição.

Prefeitura de Senador Pompeu (Diversas)

A Prefeitura de Senador Pompeu abriu seleção para diversas vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior. As vagas são para cadastro de reserva.

O salário varia de R$ 1.412 a R$ 12.076,21, com jornada de 40 horas semanais.

As inscrições serão feitas exclusivamente de forma presencial e vão até 13 de janeiro de 2025 sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município.

O edital e o endereço do local de inscrição podem ser conferidos no site da Prefeitura.

CRBio (4 vagas)

O Conselho Regional de Biologia (CRBio) da 5ª Região está com um processo seletivo aberto para uma vaga imediata e outras três para formação de cadastro reserva, com lotação em Fortaleza.

A empresa responsável por organizar o certame é o Instituto Igeduc e todas as oportunidades são para o cargo de agente fiscal, com salário de R$ 1.755,37 para uma jornada semanal de 24 horas, em regime home office.

As inscrições seguem até o dia 12 de janeiro e podem ser feitas no site da banca organizadora. Os interessados precisam ainda efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 80.

O edital com todas as informações pode ser conferido aqui.

Prefeitura de Meruoca (47 vagas)

A Prefeitura de Meruoca está com um processo seletivo aberto para o preenchimento de 47 vagas na Secretaria Municipal de Educação. Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 2.500.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do órgão, localizado na Avenida Carlos Davi, 08 – Centro de Meruoca. O horário será de 8h às 14h até o dia 8 de janeiro de 2025.

O conteúdo programático e os critérios de avaliação estão detalhados no edital, disponível no site da Prefeitura.

Governo lança projeto para simplificar certames | Dei Valor