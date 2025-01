Concursos devem ter mais de 100 mil vagas em 2025; veja como se preparar

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No contexto nacional, de acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) prevê 57 mil vagas, com a possibilidade de criação de mais 5.952 postos. Esse número pode atingir 63.766 servidores apenas no Executivo, Legislativo e Judiciário.