Concurso da Embrapa tem inscrições prorrogadas até o dia 14

Ao todo estão sendo ofertadas 1.027 vagas , além do cadastro reserva. A remuneração inicial pode chegar a R$ 12,8 mil .

As inscrições para o concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ( Embrapa ) foram prorrogadas até o dia 14 de janeiro . A data anterior era até a próxima terça-feira, 7.

Para participar, o candidato deve se inscrever no site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe )

Dentre as oportunidades ofertadas, 719 são de ampla concorrência, 103 são para pessoas com deficiência e 205 para candidatos pretos ou pardos. No Ceará há vagas para Fortaleza e Sobral.

As vagas são para os cargos de pesquisador, analista, técnico e assistente, que requerem, respectivamente, superior completo com mestrado em áreas específicas, superior completo, nível médio ou técnico e fundamental incompleto.