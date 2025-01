Carnaval 2025: Companhia aérea terá voos extras para o Nordeste

A maior parte dos voos será para o Nordeste e Fortaleza contará com mais oito, partindo do terminal de Viracopos (SP).

A Azul irá aumentar suas operações durante o Carnaval em 2025 no Brasil. Ao todo, serão ofertados um adicional de mais de 46 mil assentos , montante que representa um aumento de 16% em relação ao ano anterior, e 290 operações .

O acréscimo na malha aérea ocorrerá entre os dias 26 de fevereiro e 9 de março . As principais origens serão os dois maiores hubs da companhia, o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP) e o BH Airport, em Belo Horizonte (MG).

Veja no final desta matéria os destinos e número de voos que serão adicionados na região Nordeste.

De acordo com o gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da empresa, Vitor Silva, a medida da Azul visa oferecer aos clientes mais opções para que eles “possam aproveitar as festas com mais comodidade e flexibilidade”.

“Como é um dos períodos de pico no setor de viagens estamos ampliando nossa operação para atender a procura, e a oferta de mais assentos contribui para o fomento do turismo e de um mercado mais competitivo”, explica.