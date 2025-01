Novo Cadastro Único: o que já se sabe e como vai funcionar?

A medida visa simplificar o processo de cadastro tanto para os operadores do sistema quanto para as famílias. Ela irá funcionar por meio da interligação online de diversas bases de dados do Governo Federal e a automatização de processos .

Com o objetivo de oferecer uma plataforma mais atualizada e agilizada, um novo Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) começará a operar a partir de março deste ano.

A titular da pasta ainda reforça que como o processo se tornará mais ágil as famílias também serão beneficiadas.

Além disso, vale lembrar que a atualização irá afetar também os mais de 40 programas sociais federais que utilizam a base de dados do CadÚnico, como o Bolsa Família, Auxílio Gás, Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

De acordo com Letícia Bartholo, ela irá recolocar o CadÚnico “no patamar de tecnologia social reconhecida mundialmente, posição que ocupou durante muito tempo”, e ajudará na segurança da informação, “pois evitará muitas fraudes cibernéticas”.

A atualização, que está sendo realizada após 15 anos da última, que foi feita em 2010, é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em parceria com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev).

Veja como irá ocorrer a mudança para a nova plataforma

A mudança para a nova plataforma ocorrerá de uma única vez, com o desligamento do sistema anterior e a habilitação do novo portal, que se tornará a única fonte de gestão das informações cadastrais.

O sistema, que será inaugurado em março, utilizará o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como chave de acesso única do cadastro e irá abrir a possibilidade de integração com a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) e outras bases biométricas do País.

MDS realizará capacitação com os operadores

Para que a transição para o novo modelo ocorra de forma efetiva, o MDS irá promover capacitação online que será obrigatória para todos os profissionais do sistema.