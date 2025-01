Dólar cai abaixo de R$ 6,10 em linha com exterior e puxa juros antes de arrecadação e Haddad

O dólar exibe queda moderada, ficando abaixo da marca de R$ 6,10, e influencia a baixa dos juros futuros nesta terça-feira, 7. Investidores ajustam posições de olho na desvalorização externa da divisa americana e alta das moedas europeias após dados de inflação e desemprego em dezembro na zona do euro dentro das previsões dos analistas do mercado. No radar local estão os números da arrecadação federal de novembro (10h30), que devem ter atingido R$ 209,60 bilhões em novembro (mediana), após R$ 247,920 bilhões em outubro, além da entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à GloboNews, às 13h30. Haddad deve participar ainda de duas reuniões com o presidente Lula durante a tarde.

O mercado espera que sejam discutidas novas medidas de corte de gastos, após Haddad descartar ontem mudanças no IOF para conter o avanço do dólar e dizer que a prioridade é a votação do Orçamento de 2025 até fevereiro.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, por sua vez, afirmou que o governo vai elaborar portarias e decretos necessários à regulamentação do pacote fiscal. "Nós vamos botar agora a mão na massa, fazer as portarias, os decretos necessários, assim como preparar a reunião ministerial que será na segunda quinzena de janeiro. O presidente quer fazer um balanço dos dois anos de governo, das medidas que foram votadas e do que faremos juntos", declarou, em conversa com jornalistas. Na agenda do dia, o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou alta de 1,23% em novembro, informou há pouco o IBGE. A taxa de outubro foi revista de uma elevação de 0,94% para alta de 0,97%. Mais cedo, o IGP-DI registrou alta de 0,87% em dezembro, após uma elevação de 1,18% em novembro, segundo a FGV. Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma alta de 6,86% no ano de 2024, acima da mediana das previsões do mercado.