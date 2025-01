Torre de Controle da Base Aérea sofre apagão e voos são impactados em Fortaleza

Diversos voos foram cancelados ou sofreram atrasos no aeroporto de Fortaleza / Crédito: Fernanda Barros/ O POVO

A Torre de controle da Base Aérea do Aeroporto de Fortaleza passou por um apagão das 4h29min às 7h20min deste sábado, 4. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De acordo com a Fraport, empresa administradora do local, 9 voos foram afetados, um que vinha de Recife, capital de Pernambuco, teve que retornar ao local e oito atrasaram a decolagem. O terminal de passageiros, entretanto, não foi afetado.

"Houve uma queda de energia na Torre de Controle da Base Aérea, às 4h29min da manhã deste sábado (4/1). Após os reparos, a energia e operação retornou às 7h20min. Com isso, 1 voo que chegaria em Fortaleza retornou para Recife e 8 voos atrasaram a decolagem", detalhou a empresa.

Em nota enviada ao O POVO, a Azul comunicou que dois voos da companhia foram afetados, um que vinha de Recife precisou voltar ao local de origem e um que ia para a Cidade foi cancelado. "Os Clientes impactados estão recebendo toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e serão reacomodados em outros voos da companhia. A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia", destacou. A Fraport, no entanto, afirmou que o Terminal de Passageiros "continuou operando normalmente com energia" e indicou o contato com o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Fortaleza (DTCEA-FZ) para "saber os motivos da queda de energia na Torre de Controle".

"Neste momento, a operação segue normalizada”, afirmou em nota. O DTCEA-FZ, da Força Aérea Brasileira (FAB), foi contatado pelo O POVO, porém até o momento não houve retorno. Assim que o houver, a matéria será atualizada. Ao O POVO, a Enel Ceará informou que "não há qualquer registro de falta de energia na madrugada e agora pela manhã" e não houve registros de acionamento das equipes da empresa.

Além disso, reforçou que houve descumprimento das normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que determinam que a partir de duas horas de atraso a companhia deve oferecer alimentação. A Anac prevê assistência material aos passageiros que estão nas aeronaves em caso de atrasos nos vôos.