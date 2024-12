Calendário do INSS 2025: veja datas para aposentados no ano

Confira calendário completo doa pagamentos do INSS em 2025 / Crédito: divulgação / Secretaria de Comunicação Social

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já definiu o calendário de pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários para 2025. Os depósitos começam no dia 27 de janeiro e seguem as regras habituais, como a ordem de pagamento baseada no número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Quem recebe até um salário mínimo será o primeiro a ter acesso aos valores. Em seguida, os pagamentos serão realizados para beneficiários que ganham acima do piso nacional, respeitando o teto da Previdência. Calendário do INSS 2025: quem está incluído no calendário? O cronograma abrange cerca de 40 milhões de segurados, incluindo aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílios e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Além disso, pessoas que se aposentarem ao longo de 2025 também seguirão as datas estabelecidas no calendário anual. Segundo o ministro da Previdência, Carlos Lupi, o valor médio das aposentadorias no Brasil é de R$ 1.800, com 60% dos beneficiários recebendo até um salário mínimo.

Calendário do INSS 2025: veja datas O calendário detalhado está disponível no site oficial do INSS. Confira: Confira calendário oficial referente ao INSS de 2025 Crédito: Divulgação / Ministério da Providência Social Calendário do INSS 2025: como consultar o calendário? Os segurados podem verificar as datas de pagamento no site ou aplicativo Meu INSS, por meio do extrato de pagamento. Veja como acessar:

1.Acesse o site ou aplicativo Meu INSS.

2.Informe o CPF e a senha do portal Gov.br.

3.Na página inicial, selecione a opção “Extrato de pagamento”.

4.Escolha o período desejado para visualizar os valores provisionados.

Calendário do INSS 2025: reajuste dos benefícios Os valores dos benefícios serão reajustados no início do ano, após a divulgação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) pelo IBGE. O governo federal garantiu que o salário mínimo terá aumento acima da inflação, seguindo a política de valorização. Calendário do INSS 2025: impacto de feriados bancários Os pagamentos do INSS podem ser adiados em feriados bancários nacionais. Contudo, o calendário divulgado pelo INSS já considera essas datas, garantindo a previsão de pagamento. Nos feriados estaduais ou municipais, não há interrupção nos depósitos, e os valores podem ser movimentados em caixas eletrônicos, internet banking ou transferências. Calendário do INSS 2025: mudanças nos bancos responsáveis A partir de 2025, a folha de pagamentos do INSS será gerenciada pela Crefisa e pelo Banco Mercantil, vencedores do leilão realizado em outubro de 2024. Para os novos beneficiários, os pagamentos serão feitos, preferencialmente, nessas instituições. Quem desejar poderá solicitar transferência após o primeiro pagamento.