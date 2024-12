Sem correção da tabela, IR pode taxar quem ganha dois salários mínimos

Receita recebe mais de 10 milhões de declarações do Imposto de Renda

A tabela do Imposto de Renda está em processo de revisão no Congresso Nacional após a proposta do Governo Federal de isentar contribuintes que ganham até R$ 5 mil por mês. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em meio às discussões, entenda as regras que podem valer em 2025.

Vale lembrar que a proposta feita pelo governo Lula (PT) - que ainda não foi discutida pelos deputados e senadores - deve vigorar apenas para 2026.

Acontece que a demora na isenção por parte do Congresso implicaria que quem ganha dois salários mínimos seria taxado em 7,5% de IRPF a cada mês, a partir do próximo ano. Apesar de a tabela ainda considerar, na teoria, isenção para quem ganha até 2.259,20, o governo aprovou a lei 14.848, de 2024, garantindo o não pagamento de quem recebe até R$ 2.824. Mas sem correção da tabela do IRPF no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025 e com reajuste do provento do trabalhador previsto para R$ 1.518, quem ganhar dois mínimos pode passar a ser taxado.

Já para os contribuintes que recebem entre R$ 2.259,21 e R$ 2.828,65, tem a alíquota mínima de 7,5%. Lembrando que, na prática, com a lei, quem ganha até R$ 2.824 ficou isento, mas a tabela continua com os valores antigos. Na faixa 3, com alíquota de 15%, ficam os contribuintes que recebem entre R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05. Já a faixa 4 é cobrada alíquota de 22,5% dos contribuintes com renda entre R$ 3.751,06 e R$ 4.664,68.