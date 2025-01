Governo Federal propõe novo polo regional para desenvolver 7 cidades do Ceará

Itapipoca é um dos municípios contemplados pelo programa / Crédito: Aurélio Alves

O Programa Cidades Intermediadoras, iniciativa que busca descentralizar o crescimento econômico e social no País, está com uma proposta de estabelecer um novo polo regional no Ceará para desenvolver o interior. Na primeira fase, será implementada a Região Imediata (RI) de Itapipoca, com sete municípios contemplados: Amontada, Itapipoca, Miraíma, Trairi, Tururu, Umirim e Uruburetama.

Além do Ceará, outros 26 estados estão inclusos e somam 258 cidades. Veja mais abaixo todas as escolhidas.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). A ação apresentada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) pretende somar forças para o cumprimento das metas da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). "A ideia é que a gente consiga, a partir de núcleos - no caso conjuntos de municípios - encontrar potenciais e potencializar aquele núcleo como um todo, fazendo com que ele cresça de maneira ordenada”, explica Danilo Campelo, coordenador-geral de cooperação e articulação de políticas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Outro objetivo é diminuir a pressão nas metrópoles e capitais brasileiras, buscando interiorizar o desenvolvimento do país, que atualmente é concentrado em sua maior parte no litoral. Segundo a resolução, o programa terá avaliação bienal de metas e resultados.

A estratégia de territorialização do programa toma como ponto de partida as chamadas regiões geográficas imediatas propostas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), porém com parâmetros diferentes. A partir desta identificação, somada ao conhecimento do território e às condições econômicas dos municípios, a Sudene apresentou contribuições técnicas que balizaram a escolha cidades-polo de regiões imediatas para se tornar cidades intermediadoras. "A estratégia é que agora você leve um conjunto de ações para esses polos de cidades intermediadoras e com isso você desenvolva aquele território", completou Danilo Campelo.

As agendas de desenvolvimento propostas pelo Ministério envolvem ações que englobam temas como infraestrutura e desenvolvimento produtivo, pensando as cidades como núcleos estratégicos para o adensamento do tecido produtivo. As intervenções no território buscam ampliar oferta de trabalho e aumento de renda, além de trazer serviços de maior qualidade e aprimorar as estruturas econômicas e urbanas. "Estamos todos tomando conhecimento dessa estratégia e todo mundo vai trabalhar conjuntamente para o desenvolvimento desse território. Na prática, é o Governo Federal atuando em conjunto, voltando a atenção para essas cidades para fazer com que elas possam atingir seu potencial como cidades intermediadoras de bens e serviços”, finalizou o coordenador da Sudene.