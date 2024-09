BNB vai disponibilizar R$ 65 mi para energia solar residencial; saiba como

O Banco do Nordeste anunciou nesta sexta-feira, 20, a disponibilização de R$ 65 milhões para financiamento de equipamentos voltados à geração de energia solar em residências, com recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

De acordo com Vagner Mota, superintendente de Supervisão da Rede de Agências do Banco do Nordeste, a demanda pelos recursos tem sido expressiva, impulsionada pelas condições atrativas, como taxas de juros competitivas e a possibilidade de significativa redução nos custos com energia elétrica.

"Entre janeiro e agosto de 2024, o Banco do Nordeste já financiou mais de R$ 107 milhões, beneficiando mais de quatro mil famílias", afirmou Mota.