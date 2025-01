Taxas de juros operam em queda com dólar fraco e recuo dos retornos dos Treasuries

O enfraquecimento do dólar potencializou, perto do fim da manhã desta sexta-feira, 3, a tendência de baixa com que o mercado futuro de juros já operava desde a abertura e as taxas de longo prazo registram mínimas com quedas superiores a 20 pontos-base. O movimento ocorre em um ambiente de liquidez bastante reduzida e a queda dos prêmios é atribuída muito mais a uma correção das altas recentes do que a qualquer notícia nova.

A economista-chefe da B.Side Investimentos, Helena Veronese, diz que a liquidez deve permanecer abaixo da média até o início de fevereiro.