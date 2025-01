Praias do litoral cearense registram falta de energia nesta terça-feira, 31

Região da Caponga, no litoral Leste, e Icaraizinho, no litoral Oeste, tiveram falta de energia durante a madrugada

As praias do litoral cearense registraram falta de energia na madrugada desta terça-feira, 31.

Houve relatos de suspensão temporária no fornecimento nas localidades de Caponga, em Cascavel, e de Icaraizinho da Amontada, no município de Amontada. O mesmo problema ocorreu durante igual período do ano passado.