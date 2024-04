Comerciantes de Cascavel recorrem a geradores por falta de energia

Falta de luz no município é relatada desde a semana passada. Cenário de quedas de energia em estabelecimentos do Ceará tem sido recorrente

Também nessa sexta-feira, 5, muitos estabelecimentos pararam as atividades às 12 horas pela falta de energia. Além de no Centro de Cascavel, o problema também foi registrado no bairro Planalto.

Em relatos ao O POVO , as oscilações começaram a ser registradas ainda na semana passada. Já nesta semana, as quedas de energia elétrica seguiram na quarta-feira, 3, e na quinta-feira, 4.

O cenário de quedas de energia em estabelecimentos do Ceará tem sido recorrente. No feriado da Semana Santa deste ano, cidades como São Gonçalo do Amarante, Trairi, Beberibe e Guaramiranga registraram prejuízos no turismo e na economia com as oscilações elétricas.

Procurada pelo O POVO acerca das oscilações registradas no município, a Enel Ceará informa que “equipes estão atuando no local para restabelecer o serviço aos clientes impactados”. A companhia não informou o prazo para a normalização do serviço.

Na primeira visita ao Ceará, presidente da Enel Brasil promete investir mais no Estado; LEIA ENTREVISTA



No Carnaval, o cenário foi parecido. O setor de bares e restaurantes registrou casos de estoques de mercadorias perecíveis perdidos durante a falta de luz.

A falta do fornecimento gerou uma perda de pelo menos 50% do faturamento esperado pela classe no período, de acordo com Taiene Righetto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE).

Sobre o assunto Beach Park fecha parque aquático nesta sexta, 5, por problemas de energia

Entre dezembro e janeiro, não foi diferente. Durante o fim de semana de festividades do Ano Novo no Ceará, reclamações relacionadas à falta de energia elétrica foram feitas por estabelecimentos da rede hoteleira do Estado, além de restaurantes,

As oscilações no serviço da prestadora de energia também são confirmadas pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza). Segundo dados do órgão, a Enel ocupa o 1º lugar do ranking das empresas mais reclamadas pelos consumidores.