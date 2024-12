Número de cabos furtados no Ceará neste ano ultrapassa todo o ano passado, diz Enel

Ceará teve pelo menos 295 quilômetros de cabos foram furtados neste ano / Crédito: Samuel Setubal

Entre janeiro e novembro deste ano, o número de cabos de energia furtados no Ceará superou o total registrado durante todo o ano passado. No período, foram registrados 295 quilômetros de cabos roubados, representando aumento de 58 quilômetros em relação ao ano passado. Os dados são de um levantamento realizado pela Enel Distribuição, responsável pelo fornecimento de energia no Ceará, e divulgado nesta terça-feira, 17. No ano passado, mais de 237 quilômetros de cabos de energia foram furtados da rede elétrica da companhia no Estado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o levantamento, os meses com maior número de furtos foram novembro, com 40 quilômetros (km); seguido de janeiro, com 39 km; e maio, com 30 km. Os municípios mais afetados estão localizados nas regiões litorâneas.

Confira o ranking dos municípios que mais registraram furto de cabos: Beberibe - 54 km

Aquiraz - 25 km

Icapuí - 25 km

São Gonçalo do Amarante - 23 km

Camocim - 20 km

Fortaleza - 18 km

Cascavel - 17 km No ano passado, os municípios mais afetados pelo furto de cabos foram Cascavel, Trairi, Fortaleza, Cruz e Icapuí, também região litorânea do Estado. As ocorrências se concentraram principalmente entre os meses de setembro e dezembro, quando a Enel passou a registrar um aumento deste tipo de crime. De acordo com a Enel, para combater o furto de cabos, as forças de segurança do Ceará têm intensificado as investigações em campo. A empresa afirma que, neste ano, 34 pessoas foram presas por furto ou receptação de cabos furtados.