Queda de energia afeta funcionamento de hotéis e restaurantes no Ano Novo pelo Ceará

Estabelecimentos dizem que problema da falta de energia é recorrente em datas festivas no Ceará. Crédito: FABIO LIMA

Durante o fim de semana de festividades do Ano Novo no Ceará, reclamações relacionadas à falta de energia elétrica foram feitas por estabelecimentos da rede hoteleira do Estado, além de restaurantes, especialmente na praia do Cumbuco, a 25 km de Fortaleza, e em Icaraí de Amontada, a 200 km da capital. A Enel Distribuição Ceará informou hoje ao O POVO que fortes chuvas, acompanhadas de descargas atmosféricas e ventos, atingiram a área de concessão da companhia na noite de ontem, 31, e afetaram o fornecimento de energia para parte dos clientes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “De imediato, a companhia iniciou manobras de transferência de cargas e reforçou suas equipes em campo para normalizar o serviço aos clientes afetados o mais breve possível”, conforme nota.

O POVO também pediu esclarecimentos à Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), que afirmou atuar por meio de contrato de metas com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A Aneel estipula onde e como serão as fiscalizações de abastecimento de energia feitas pela Arce. "Para fornecermos detalhes sobre o cronograma de inspeções estipulado pela Agência Nacional, precisaríamos dos dados da área técnica", que não está disponível hoje, 1. Em Icaraí de Amontada, setor diz que problema é recorrente De acordo com relatos recebidos pelo O POVO de uma pousada localizada em Icaraí de Amontada, o desabastecimento de energia é recorrente em datas festivas na região. “Ficamos obrigados a alugar ou comprar geradores por conta dessa instabilidade”, informou. “Nesse Réveillon, não foi diferente. A rede não suporta a demanda, e o poder público não toma nenhuma providência efetiva. Houve diversas quedas de energia, com isso, perdemos aparelhos de ar-condicionado e microondas”, acrescentou. O estabelecimento disse ainda ter tido o seu atendimento prejudicado, já que ficou sem internet e sem sistema. “Isso tudo gera grande insatisfação dos turistas que movimentam a economia da região”, segundo a pousada.

Com relação à falta de energia em Icaraí de Amontada, a Enel Ceará esclareceu que normalizou o serviço na noite de ontem, 31, após a troca de dois transformadores. “A distribuidora ressalta que, para melhorar a qualidade do fornecimento de energia a clientes de Amontada e região, inaugurou em 2023 uma nova subestação em Itapipoca. A unidade contou com investimento de cerca de R$ 19,5 milhões, beneficiando mais de 37 mil moradores da região”, detalhou. Já o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará, Taiene Righetto, informou ao O POVO que tem recebido, desde sexta-feira, 29, relatos “desesperadores" de diversos restaurantes sem energia elétrica ou com oscilações.

“Ontem, muitos ficaram no escuro. Alguns relatos chegaram de Fortaleza, embora em menor quantidade, mas o principal foco foi o Cumbuco”, explicou. Righetto afirmou ainda estar preocupado, pois a situação parece ser recorrente, citando que ocorreu a mesma circunstância no Carnaval do ano passado. “Dá a impressão de que não há preparação para lidar com o aumento de turistas na região”. “Este é um problema recorrente, e já tivemos reuniões com a Enel, conversamos bastante com eles, mas, até agora, não encontramos uma solução. Parece que tanto Fortaleza quanto a região metropolitana não estão preparadas para picos de consumo de energia”, complementou.