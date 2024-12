Enel SP anuncia campanha de fim de ano para negociação de dívidas de clientes

A Enel Distribuição São Paulo anunciou nesta semana uma campanha de fim de ano de negociação de dívidas para clientes com conta de energia em atraso. O foco são os consumidores que tenham faturas vencidas há, no mínimo, 61 dias.

As negociações podem ser realizadas pessoalmente, em unidades físicas da Enel, ou por meio dos canais de atendimento da Enel: no site; no aplicativo Enel São Paulo, disponível para iOS e Android; pelo WhatsApp (21) 99601-9608; ou pela Central de Relacionamento (número de telefone 0800 72 72 120). Para negociar a dívida, o consumidor deverá apresentar a conta de energia e sua documentação ao ser atendido. Duas unidades físicas da Enel, a de Santo Amaro e de São Miguel Paulista, funcionarão em horário especial, das 8h às 13h, no próximo sábado, dia 14 de dezembro.

Condições de negociação

De acordo com a companhia, o objetivo da iniciativa é evitar a suspensão do fornecimento de energia para consumidores inadimplentes, especialmente no período de festas de fim de ano. "Muitos clientes recebem o 13º salário neste período do ano e acreditamos que é uma oportunidade para quitar as dívidas e começar o novo ano com uma nova perspectiva", diz em nota André Oswaldo, responsável pela área de mercado da Enel Distribuição São Paulo.

A Enel destaca que as condições de negociação variam de acordo com a situação de cada cliente e que a cobrança de encargos (IPCA + juros) e juros de parcelamento é aplicada aos débitos. A Enel Distribuição São Paulo atende 7,9 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista.