Fortaleza e Recife são as únicas capitais a ter variação negativa no preço de imóveis

Preço dos imóveis em Fortaleza teve variação negativa de 0,06% em novembro / Crédito: FCO FONTENELE

O Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial (IGMI-R) em Fortaleza fechou o mês de novembro com leve recuo de 0,06%, ante o mês imediatamente anterior. Junto com Recife (-0,96%) foi a única capital, dentre as dez pesquisadas, que apresentou variação negativa nos preços dos imóveis residenciais no período. O indicador que mostra a evolução dos preços de imóveis residenciais no Brasil é elaborado pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). E é calculado com base em informações sobre a evolução de preços de imóveis financiados pelos bancos.

No País, o IGMI-R registrou alta de 0,82% em novembro, desacelerando em relação à alta de 1,32% observada em outubro. Mesmo com esse resultado, a taxa interanual continuou acelerando, passando de 13,05% em outubro para 13,77% em novembro.

Indicador acelerou em seis das dez capitais pesquisadas De acordo com a pesquisa, houve aceleração no indicador em seis das dez cidades analisadas. Em três das quatro regiões analisadas do país, pelo menos uma cidade apresentou aumento no índice em comparação a outubro. Apenas no Nordeste, as três cidades representadas tiveram resultados inferiores aos do mês anterior. No caso de Fortaleza, o IGMI-R de outubro havia sido de 4,87%. Em Recife passou de -0,23% para -0,96%. Enquanto em Salvador, caiu de 7,19% para 1,57%. No Sudeste, o destaque foi Belo Horizonte, onde a variação saltou de -1,45% para 1,54%. No Sul, Curitiba registrou o maior avanço, com a taxa de variação subindo de 0,26% para 1,42%. No Centro-Oeste, Goiânia apresentou a maior aceleração, passando de -1,31% para 1,27%.

No acumulado de 12 meses, o valor dos imóveis sofreu valorização de 12,44% em Fortaleza. Abaixo do indicador nacional que foi de 13,77%. No País, quem lidera esse indicador na pesquisa é Belo Horizonte, com alta de 25,59%. Panorama do setor No levantamento, a Abecip destaca que a interação entre o IGMI-R e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) é um ponto relevante, sugerindo que o INCC pode atuar como um indicador antecedente para os movimentos do IGMI-R, ainda que com defasagens temporais. No período entre 2020 e 2021, o INCC apresentou forte alta devido ao aumento dos custos de insumos e mão de obra no setor, pressionando os preços dos imóveis e contribuindo para a elevação do IGMI-R entre 2021 e 2022.