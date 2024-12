Empréstimos consignados estão indisponíveis para servidores estaduais; entenda

A solicitação de empréstimos consignados para servidores públicos estaduais do Ceará está suspensa até a próxima sexta-feira, 27 de dezembro. A informação é da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).

Segundo o órgão, o motivo é a migração para uma nova plataforma, que passará a receber solicitações a partir do sábado, 28. De acordo com a Seplag, o sistema atualizado terá maior segurança e transparência ao exibir as ofertas de empréstimos consignados para os servidores públicos estaduais.