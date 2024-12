Google retira 'por ora' cotação errada do dólar do site de buscas

Após permanecer durante a maior parte do dia com a cotação errada, o valor do dólar foi retirado do site de busca do Google. Mais cedo, o Broadcast mostrou que a Advocacia Geral da União (AGU) pedirá informações ao Banco Central amanhã sobre o valor da moeda americana em relação ao real depois do ocorrido. A assessoria de imprensa do Google no Brasil informou que o link foi retirado "por ora". Quando a cotação exibida era de R$ 6,35, a plataforma informou que são várias as fontes de informação que trazem o valor. Na prática, tratam-se de provedores terceiros. Seguindo a orientação da empresa, o Broadcast chegou ao site da Morningstar, empresa que informa ter sede em Chicago e atuação em 27 países.

O Google esclareceu que há outras fontes de informação que podem ser acessadas pelos internautas, como a Investing. Ocorre que, neste canal, a cotação chegou a ser observada pela reportagem em até R$ 6,6076. Nos dois casos, as informações são dadas como de "tempo real" ou, em alguns casos, com um disclaimer sobre atrasos que costumam variar de 10 a 30 minutos.

Ainda que não surja como opção de resultados ao se fazer uma busca sobre a cotação do dólar, a informação diferente sobre a relação dólar/real acima das negociações de dois dias atrás segue na página do Google Finance - uma ferramenta da plataforma com informações sobre o desempenho dos ativos para investidores. O mercado de câmbio não operou ontem e nem hoje, em função do Natal. A moeda americana com vencimento em janeiro de 2025, o contrato mais líquido, encerrou a segunda-feira valendo R$ 6,2050. O dólar à vista, R$ 6,1851. Na semana passada, a AGU enviou ofícios à Polícia Federal e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedindo que sejam instaurados "procedimentos policial e administrativo", respectivamente, para investigar fake news de redes sociais com falsas falas do diretor de Política Monetária e, agora, presidente interino do BC, Gabriel Galípolo. A intenção da AGU agora é reunir subsídios com o BC para eventual atuação relacionada à possível informação incorreta para verificar se é o caso de acionar juridicamente a plataforma multinacional que também atua no Brasil.