Bancos e Loterias Caixa retomam serviços nesta quinta-feira, 26

Após o recesso natalino dos bancos, as atividades devem retornar nas cidades sem feriado municipal; já as loterias, retomam a sua programação

Considerado um feriado nacional, o Natal nesta quarta-feira, 25, influenciou na manutenção de alguns serviços. Na data, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), “não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público”.

O retorno das atividades usuais nos bancos ocorre um dia depois, na quinta-feira, 26, com atendimento presencial ao público nas localidades sem feriados municipais. Após a pausa natalina, a Febraban destaca que o último dia útil de 2024 para atendimento ao público, com expediente normal e a realização de todas as operações bancárias, será no dia 30 de dezembro.