Fortaleza é a capital que mais lança e vende imóveis no Nordeste

As empresas do ramo imobiliário na Capital apresentaram ao mercado 3.961 novos empreendimentos , além de vender mais 4.545. O número superou os de Salvador, que obteve, respectivamente, 2.507 e 3.031.

Fortaleza foi a capital que mais lançou e vendeu imóveis no Nordeste no primeiro semestre de 2024, conforme os dados divulgados pela Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

Dentro desse contexto, o perfil do consumidor foi ponto de análise da pesquisa. As unidades residenciais mais populares na Capital são as de dois quartos. Mais da metade das ofertas (67,5%) são nesse modelo.

Para Luiz França, presidente da Abrainc, o cenário é reflexo de um movimento de expansão imobiliária nas capitais, impulsionado pela demanda crescente por novos imóveis e a recuperação econômica do país.

"As variações regionais observadas no primeiro semestre de 2024 mostram que, embora algumas cidades estejam experimentando um crescimento acelerado, o setor imobiliário brasileiro como um todo está em plena expansão. Rio de Janeiro, Curitiba e Fortaleza são exemplos claros de capitais que se destacaram tanto em lançamentos quanto em vendas."

Já em relação às vendas, Brasília foi o grande destaque, com uma elevação de 96% no Valor Geral de Vendas (VGV), seguida por Curitiba, com alta de 40% nas vendas de imóveis. Esses números indicam uma tendência de expansão contínua, tanto na região Centro-Oeste quanto no Sul do Brasil.