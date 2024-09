Grande Fortaleza registra crescimento de 36% na venda de imóveis

No acumulado do ano (janeiro a agosto) foram comercializadas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) 9.922 imóveis. O montante representou um aumento nas vendas de 36% se comparado a igual período de 2023.

Nos primeiros oito meses do ano esse valor já chegou a R$ 4,7 bilhões , o que representou um aumento de 23% em comparação com 2023.

Em relação ao Valor Geral de Vendas (VGV), de acordo com o diretor de estatística do Sinduscon-CE, Sérgio Macedo, a expectativa é que o VGV de 2024 ultrapasse os R$ 6 bilhões .

Os dados são do Panorama do Mercado Imobiliári o de Fortaleza e Região Metropolitana de julho e agosto realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção do Ceará (Sinduscon-CE) e divulgado nesta quinta-feira, 12.

Além disso, segundo o CEO da Brain Inteligência Estratégica, Fábio Tadeu Araújo, o mercado imobiliário da Grande Fortaleza se destaca em relação às demais capitais do Nordeste tanto no número de lançamentos quanto no de vendas.

O VGV em Fortaleza dos dois padrões nesse período também teve acréscimo. O dos imóveis de padrão econômico chegou a mais de R$ 706,6 milhões, 76% a mais do que 2023, e o dos demais padrões a R$ 2,27 bilhões, no qual o crescimento foi de 5%.

Na pesquisa, o cenário se divide entre os padrões de imóveis (econômico, médio e alto). A pesquisa revelada pelo Sinduscon apontou que o número de unidades de padrão econômico e dos demais padrões, que incluem o médio e o alto, comercializadas em Fortaleza aumentou 45% e 15%, respectivamente, em comparação com os primeiros oito meses do ano passado

No que se refere aos imóveis econômicos, que configuram também as moradias do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), Fábio aponta que Fortaleza é a capital do Nordeste que consegue desenvolver uma maior quantidade.

“Na Capital existem áreas grandes disponíveis para fazer o desenvolvimento do Minha Casa, Minha Vida e isso é um diferencial em relação, por exemplo, a Salvador que tem uma geografia complicada, ou a Recife, que tem um território muito pequeno.”

Os demais padrões, médio e alto, também se sobressaem, por causa da localização da Capital próxima ao litoral que possibilita “colocar vários produtos de praia com valor do metro quadrado mais alto” e do mercado de alto padrão que se destaca, em especial, com “o produto tipo condomínio fechado”.