Governo do Estado renova decreto Papai Noel; entenda

Medida feita anualmente pelo governador do Ceará beneficia o comércio do Estado

"Todas as parcelas terão um valor fixo. O objetivo é aquecer ainda mais a nossa economia e fortalecer as empresas instaladas no Ceará", completou Elmano.

Detalhes sobre o decreto serão publicados na noite de hoje, 24 de dezembro, na edição do Diário Oficial do Estado, de acordo com o governador.

Como funcionou o Decreto Papai Noel nos anos anteriores?

Se as regras para o benefício concedido pelo governo cearense não mudarem, as condições para aderir ao Decreto Papai Noel inclui a exigência de que os comerciantes precisam estar enquadrados no regime de recolhimento normal e não podem estar inscritos no Cadastro de Inadimplentes da Fazendo Pública Estadual (Cadine).