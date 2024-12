Compras de Natal aceleram comércio no Centro de Fortaleza

Consumidores vão às compras de última hora no Natal / Crédito: FCO FONTENELE

O Centro de Fortaleza vive um dia de correria na véspera de Natal. O expediente menor - a maioria das lojas fecha no fim da tarde - faz com que consumidores apressem o passo para dar conta da lista de compras e os vendedores acelerem para despachar os clientes. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Nas ruas que O POVO percorreu ao redor da Praça do Ferreira, as compras de última hora eram os objetivos daqueles que se dedicaram a sair de casa na véspera de Natal para o Centro da cidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, reforça que o ritmo de vendas deve confirmar a expectativa de crescimento do setor entre 4% e 5% e aconselha os consumidores a fazerem as compras o mais cedo possível para evitar filas e engarrafamentos.

"Estamos dentro da expectativa de crescimento dentro de 4% a 5%, com calçados, roupas e perfumes entre os mais procurados juntamente com eletrônicos e brinquedos", falou ao O POVO. Roupa nova nas festas Pelo Centro, as lojas de roupas eram as mais movimentadas, assim como nas barracas de ambulantes. A aposentada Goretti Machado, de 63 anos, estava rindo com a irmã enquanto andava pela Praça do Ferreira, com sacolas na mão, indicando o sucesso das compras de última hora. “Eu vim comprar presentes para o amigo secreto, mas estava mais pra amigo da onça pela correria! Fui na Natura pegar um creme e perfume. Estava caro, mas a gente parcela”, pontuou.