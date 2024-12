Companhias aéreas ampliam rotas para a alta estação no Ceará

A Gol terá um aumento de 14% na oferta de voos em comparação com 2023 / Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Dentre as rotas que serão ampliadas estão: as de Fortaleza/São Paulo, que contará com 49 voos semanais, sendo 21 para Congonhas e 28 para Guarulhos, e a de Fortaleza/Salvador, com 14 voos em cada sentido.

Já pela Latam, o número de voos semanais que ligam Fortaleza e Jericoacoara a São Paulo irão aumentar em janeiro, passando de 25 para 28 e de 12 para 14, respectivamente. Outras novidades da companhia no primeiro mês de 2025 serão a implantação de mais um voo diário nos seguintes percursos: Fortaleza/Belém, Fortaleza/Salvador, Fortaleza/Manaus e Fortaleza/Recife. E o início das operações Fortaleza/Vitória Após ampliação, rota Paris/Fortaleza têm ocupação média de 92,5% Após aumentar em outubro o número de voos que conectam Paris ao Ceará, alcançando cinco voos semanais, a companhia aérea, Air France, registrou uma ocupação média de 92,5% no percurso.