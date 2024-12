Bolsa Família: confira como fica o calendário de pagamentos em 2025

Pagamento do Bolsa Família começa no dia 20 de janeiro de 2025 / Crédito: © Lyon Santos/ MDS

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou o calendário do Programa Bolsa Família em 2025. Os pagamentos terão início no dia 20 de janeiro do próximo ano. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em 2024, mais de 20,86 milhões de famílias, em todos os municípios brasileiros, foram contempladas ao longo dos últimos 12 meses. O montante pago chegou a mais de R$ 168,3 bilhões.

Bolsa Família 2025: como será feito o pagamento dos benefícios? A data exata de recebimento dos valores depende do último dígito do Número de Identificação Social (NIS), indicado no cartão do Bolsa Família.

Pelas regras do programa, as famílias beneficiárias que possuem o NIS com final 1 receberão os valores no primeiro dia de pagamento, no dia seguinte será a vez de quem tem NIS de final 2 e, assim, sucessivamente. A sequência das transferências continua nos dias úteis até chegar aos beneficiários com NIS cujo último dígito é zero. Os valores são disponibilizados para movimentação nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada, à exceção de dezembro, que tem o calendário antecipado para o dia 10, com os pagamentos sendo encerrados antes do Natal.

Confira o período de pagamentos do Bolsa Família 2025 Janeiro - 20 a 31

Fevereiro - 17 a 28

Março - 18 a 31

Abril - 15 a 30

Maio - 19 a 30

Junho - 16 a 30

Julho - 18 a 31

Agosto - 18 a 29

Setembro - 17 a 30

Outubro - 20 a 31

Novembro - 14 a 28

Dezembro 10 a 23 O que é preciso para receber o Bolsa Família? Para receber o benefício, a principal regra é ter renda mensal por pessoa de até R$ 218. Se a renda mensal por pessoa da família estiver neste critério, a família é elegível ao programa. Desde março de 2023, o Governo Federal passou a garantir o repasse de, no mínimo, R$ 600 por família inscrita e adotou uma nova cesta de benefícios que entrega valores complementares, conforme a composição da família. Quem tem crianças de zero a seis anos, por exemplo, recebe um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar.

O novo Bolsa Família também trouxe de volta o acompanhamento das condicionalidades como instrumento de fortalecimento do acesso a direitos básicos de saúde, educação e assistência social. Para evitar a perda do benefício, os dados sobre a renda da família e os documentos de cada pessoa que vive na mesma casa devem ser atualizados no Cadastro Único, a cada 24 meses. Para isso, a pessoa responsável pela família deve ir a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ou posto de atendimento do Cadastro Único, e atualizar as informações cadastrais.