Turismo de lazer e eventos teve impacto de quase R$ 300 milhões no Ceará

Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, 5, pelo Visite Ceará, instituição sem fins lucrativos voltada para o desenvolvimento do turismo no Estado. O gasto médio por visitante, em 2024, foi de R$ 3007,26.

O turismo de lazer e eventos teve um impacto econômico de quase R$ 300 milhões no Ceará em 2024, o que representa um aumento de 28,8% em relação ao alcançado no ano anterior (R$ 237,1 milhões).

No ano, foram captados e apoiados 68 eventos , uma alta em comparação com 2023, visto que registraram 52 à época. Em conjunto, a quantidade de participantes também subiu de 78.850 para 99.252.

Captação de grande eventos gerou retorno

De acordo com Clarisse Linhares, presidente do Visite Ceará, o foco principal foi a captação de grandes eventos para Fortaleza e o cenário para 2025 é mais promissor ainda.

"Nossas estratégias incluem a captação de novos voos e a promoção de Fortaleza e do Ceará como destinos turísticos e de negócios. Estamos intensificando nossos esforços de comunicação e marketing, o que deve resultar em um crescimento expressivo do turismo na região, expectativa de pelo menos 20% no próximo ano."

Existe infraestrutura robusta, mas também há desafios

Além disso, ressaltou que a Capital já conta com uma infraestrutura robusta, o que reforça a atratividade da cidade. No entanto, ainda há desafios.