Operação Alta Estação reforça segurança em áreas turísticas do Ceará

Áreas de maior fluxo turístico do Ceará receberam reforço no policiamento nesta segunda-feira, 2. A Operação "Alta Estação", que segue até 31 de janeiro de 2025, visa intensificar a segurança em regiões como a orla marítima da Praia de Iracema, Beira Mar, Praia do Futuro, além de destinos populares como Cumbuco, Porto das Dunas, Canoa Quebrada e a Vila de Jericoacoara. A operação também inclui pontos estratégicos, como aeroportos e rodoviárias.



Segundo o comandante do policiamento da capital da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o coronel Níbio Araújo, a operação visa garantir maior sensação de segurança para turistas e moradores, especialmente em regiões que recebem um aumento expressivo de visitantes neste período do ano.