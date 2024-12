Alta estação no Ceará deve movimentar R$ 6 bilhões no turismo, aponta Governo

O setor de serviços, alimentos, hotelaria e transportes estão entre os beneficiados pelo desempenho do Estado / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

A alta estação, que compreende os meses de dezembro deste ano até fevereiro de 2025, englobando as festas de Natal, Ano Novo e o período de férias escolares, deve movimentar cerca de R$ 6 bilhões na economia do estado do Ceará. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A estimativa foi divulgada pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur) na última sexta-feira, 6. No comunicado, o órgão destacou que o Ceará está entre os destinos mais buscados pelos turistas nacionais e internacionais.

Dentre os beneficiados por esse desempenho estão os setores de serviços, a rede hoteleira, o ramo de transportes, alimentação, entre outros.

Já em relação ao transporte aéreo, a expectativa é que durante este período, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, que será o mais usado, segundo a Setur, haja um aumento adicional de 4% na movimentação, com uma estimativa de 1,5 milhão de passageiros. No que concerne aos voos internacionais, neste ano, ocorreu um crescimento de 43% em relação ao mesmo período de 2023. Além disso, a Yrwana ressaltou que o Ceará, no mês de outubro, foi o destino do País com o maior crescimento percentual de entrada de estrangeiros.