O que dar de presente no Natal? veja 5 tendências de consumo

Segundo Mikhail Liu-i-Tian, CEO da Flowwow Brasil, o segredo de presentear está em criar uma experiência que ressoe com os desejos e valores atuais . Confira cinco tendências de consumo que têm aumentado durante os últimos cinco anos.

Mais do que uma convenção social, o ato de presentear é explicado pela ciência como uma experiência que ativa áreas específicas do cérebro. Regiões relacionadas ao prazer, confiança e conexão social são estimuladas, gerando o que os especialistas chamam de “efeito caloroso”.

O movimento “shop local” ganhou força globalmente e também se destaca no Brasil. Presentear com produtos artesanais ou feitos à mão, como itens de crochê, arranjos florais ou alimentos caseiros, valoriza os pequenos empreendedores locais e demonstra cuidado na escolha.

Cestas com combinações criativas de doces, bebidas, flores e artigos decorativos se consolidam como escolhas práticas e sofisticadas. Um levantamento da Flowwow revelou que, nos primeiros dez dias de dezembro de 2024, essa categoria foi a segunda mais procurada, atrás apenas de buquês de flores.

Escolhas ecológicas continuam a atrair consumidores, especialmente entre os mais jovens. Produtos que promovem economia circular ou reduzem desperdícios, como cestas de produtos orgânicos ou arranjos feitos com materiais reciclados, ganham cada vez mais espaço.

A versatilidade das cestas as torna ideais para presentes corporativos ou de última hora, com a vantagem da entrega ágil: 63% dos pedidos na Flowwow este ano foram para o mesmo dia.

4. O retorno do “faça você mesmo”: presentes feitos à mão

Presente feito à mão Crédito: Pexels

Embora os presentes tenham adquirido diversos significados ao longo da história, sua essência permanece a mesma: criar uma ponte emocional entre as pessoas.

Não importa o valor ou o tamanho do presente, o ato em si carrega a intenção de conexão e afeto, seja por meio de uma planta sagrada na antiguidade ou de uma lembrança cuidadosamente escolhida nos dias atuais.

O DIY (Do It Yourself) conquistou muitos adeptos durante a pandemia e segue em alta. Presentes que incentivam habilidades manuais, como kits de jardinagem, acessórios para crochê ou materiais para maquiagem, são opções criativas e personalizadas que agradam diferentes gerações.

5. Presentes personalizados

Nada supera a sensação de receber algo pensado especialmente para você. Itens personalizados, como kits com nomes gravados, caixas de madeira customizadas ou até um simples cartão com uma mensagem especial, continuam a ser escolhas certeiras para demonstrar afeto.

Para Liu-i-Tian, esse cuidado na personalização transforma presentes em memórias inesquecíveis. Afinal, mais do que o objeto, o que realmente marca são as histórias que ele carrega.

