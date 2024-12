Presente de Natal: unissex, para namorada, cestas e mais... Veja dicas

Confira ideias práticas de presentes de Natal para celebrar com a família / Crédito: Pexels / cottonbro studio

O Natal, celebrado no final de dezembro, é uma das datas mais aguardadas para reunir famílias. Embora a troca de presentes tenha se tornado uma prática comum, o verdadeiro valor desses gestos vai além do consumo: simbolizam a gratidão e a generosidade. Árvore de Natal: quando montar a decoração em 2024? VEJA tradição e dicas



As festas natalinas também funcionam como um ritual social, que relembram a importância de cultivar a união, a solidariedade e os momentos em família, valores que muitas vezes são deixados de lado na rotina. Confira abaixo algumas ideias de presentes para usar como inspiração. De panetones a carros 0 km: CONFIRA as promoções de Natal dos Shoppings Ideias de presentes de Natal: pais, mães e unissex Dos mais tradicionais aos mais criativos ou tecnológicos, as opções para presentear variam conforme os interesses e hobbies de cada um. Independente do preço, se a escolha for baseada no que você conhece sobre o presenteado com certeza agradará!

Kits de banho

Óleos essenciais

Velas aromáticas

Pijamas confortáveis



Smart speakers

Fones de ouvido sem fio

Cafeteiras automáticas



Panelas de qualidade

Livros de receitas

Kits de temperos

Cursos de gastronomia



Álbuns de fotos

Porta-retratos digitais

Joias com gravações personalizadas



Viagens de final de semana

Ingressos para espetáculos

Passeios guiados em cidades históricas



Kits com sementes

Ferramentas para jardinagem

Vasos decorativos Ideias de presentes de Natal: filhos, afilhados e enteados

Crianças Brinquedos interativos

Bonecas

Carrinhos

Massinhas de modelar

Quebra-cabeças

Kits de experimentos científicos

Jogos de tabuleiro modernos

Luminárias temáticas para o quarto

Adolescentes

Smartwatches

Capas personalizadas para celular

Drones



Tênis

Camisetas de bandas

Bonés personalizados



Livros de ilustração

Câmeras instantâneas

Acessórios para skate ou bicicleta



Consoles

Acessórios gamer (teclados, mouses, cadeiras)

Gift cards para jogos online Opções para irmãos Power banks

Suportes para notebooks

Dispositivos de streaming



Carteiras

Relógios

Mochilas

Roupas temáticas de séries ou esportes



Canecas personalizadas

Camisetas criativas

Quadros decorativos com fotos ou frases inspiradoras



Kits de cervejas artesanais

Vinhos com rótulos personalizados

Tábuas de charcutaria

Aventais customizados



Livros de autores renomados

Box de séries ou filmes

Ingressos para shows de artistas que eles gostam Ideias de presentes de Natal: cônjuges e namorados(as)