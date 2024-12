PIB do agronegócio pode crescer até 5% em 2025, estima presidente da Faec

PIB do agronegócio pode expandir em 2025 / Crédito: Wenderson Araujo

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará pode ter um crescimento entre 3 a 5% em 2025 no setor do agronegócio. Foi o que afirmou o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, durante entrevista ao O POVO. A declaração foi dada nesta sexta-feira, 13, durante o lançamento do PEC Nordeste 2025. O evento reunirá mais de 600 empresas e instituições e será realizado nos dias 5, 6 e 7 de junho de 2025, no Centro de Eventos do Ceará.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, há uma expectativa de público de 70 mil pessoas nos três dias, um aumento de 20% em relação ao registrada da edição deste ano. Em relação aos estandes, a alta será de 30%, com aproximadamente 1,3 mil. Até o momento, cerca de 95% já estão reservados.

Programa Agrinho Também foi realizada a solenidade de premiação do Programa Agrinho, que chega à sua 20ª edição no Ceará. A cerimônia reconhece o talento e o empenho de estudantes e educadores em prol da educação no campo. O programa é de responsabilidade social do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Ceará (Senar/CE), braço educativo da Faec. Em 2024, houve a participação recorde de 70 municípios, o dobro do número registrado na última edição. Ao todo, são atendidas 705 escolas rurais, com a participação de 683 diretores, 821 coordenadores pedagógicos, 8.473 professores e 86.362 alunos, do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental.