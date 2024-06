Governo do Ceará quer aumentar produção de tilápia no Estado

Estão em estudo pela Secretaria da Pesca e Aquicultura a produção de forma conjunta com camarão

A Secretaria da Pesca e Aquicultura do Ceará (SPA) quer aumentar a produção de tilápia no Estado. Foi o que afirmou o titular da Pasta, Oriel Filho, durante o evento da PEC Nordeste 2024.

Em 2014, o Ceará chegou a 40 mil toneladas do peixe, porém, ao longo dos anos, esse número caiu. Em 2022, por exemplo, era uma quantidade de cerca de 7 mil toneladas. Segundo o secretário, a queda ocorreu por causa do nível de água nos reservatórios, que estavam baixos.

No entanto, Oriel Filho explica que os níveis de nossos reservatórios estão subindo novamente desde o ano passado. "Com isso, a Secretaria de Pesca tem trabalhado em novas ideias para retomar o crescimento da produção de tilápia no Ceará", ressaltou.