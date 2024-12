Ceará tem segunda maior expansão industrial do País no acumulado de 2024

Ceará tem um dos crescimentos mais intensos do ano de 2024, até a pesquisa encerrada para outubro / Crédito: AURÉLIO ALVES

A expansão da produção industrial cearense foi a segunda maior do País no acumulado de janeiro a outubro deste ano, atingindo 8,6%. Ficou atrás apenas do Rio Grande do Norte, com 10,6%. Nacionalmente, a alta da indústria foi de 3,4%, com resultados positivos em todos os 18 locais pesquisados.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 13 de dezembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Pesquisa Industrial Mensal (PIM).

Na passagem de setembro para outubro, o Ceará ficou entre os quatro principais avanços do Brasil. No período, a produção industrial nacional caiu 0,2%, na série com ajuste sazonal, com quatro dos 15 locais pesquisados apresentando taxas negativas. Assim, os maiores recuos mais foram no Rio Grande do Sul (-1,4%) e Rio de Janeiro (-1,3%). Já Pará (7,0%), Mato Grosso (4,6%), Paraná (3,7%) e o Estado (3,5%) apontaram os crescimentos mais intensos. Com isso, o Ceará eliminou parte da queda de 5,2% verificada em setembro deste ano.

No confronto com outubro de 2023, a indústria brasileira mostrou crescimento de 5,8%, com 16 dos 18 locais pesquisados apontando resultados positivos. Vale citar que outubro de 2024 (23 dias) teve dois dias úteis a mais do que igual mês do ano anterior. Dentro deste cenário, o Ceará (8,5%) demonstrou taxas positivas mais intensas do que a média nacional. Analisando os resultados do segundo quadrimestre do ano e o período setembro-outubro de 2024, ambas as comparações contra iguais períodos do ano anterior, 13 dos 18 locais pesquisados mostraram ganho de dinamismo, acompanhando, assim, o movimento observado no total nacional, que passou de 2,6% para 4,6%.