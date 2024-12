Armas e cashback: Veja o que muda na reforma tributária e os próximos passos

Dentre as mudanças que passaram , algumas foram a ampliação do cashback , que devolve parte do tributo pago a famílias de baixa renda, com a inclusão de contas de telefonia e internet no mecanismo; e a retirada de armas e munições da tributação do imposto seletivo ou imposto do pecado.

Armas e munições

O Senado derrotou a proposta do governo de reincluir as armas e as munições no Imposto Seletivo, ou imposto do pecado, e decidiu mantê-las fora da tributação. A reinclusão das armas e munições foi proposta de destaque do líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Quando a regulamentação foi aprovada na Câmara, as armas e as munições já estavam fora do Imposto Seletivo, mas Braga decidiu introduzi-las novamente na tributação.

Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, a oposição conseguiu aprovar a exclusão dos armamentos da taxação mais elevada.