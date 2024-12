De olho no coco cearense, empresa chinesa mira Oeste do Estado, confirma governo

Rico em produção de coco, Ceará entra na mira de empresa chinesa / Crédito: FÁBIO LIMA

De olho no coco cearense e seus substratos, o Grupo Oboya, da China, pretende se instalar na região Oeste do Estado, conforme confirmou Adriano Borges, coordenador de Atração de Empreendimentos Industriais na Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo do Ceará. A localização concentra os municípios que mais produzem o fruto, como Paraipaba, Trairi e Acaraú.

Por consequência é onde se encontram os maiores empreendimentos com produção de derivados do coco, como a Ducoco Alimentos e Bebidas e a Dicoco Agroindustrial Ltda (Dikoko), com uma unidade em implantação no município de Itapipoca, dentre outras.

O Grupo Oboya é formado por três empresas: a Oboya Horticulture Industries, a Qingdao Shunxiang Shop Equiment Co.,Ltd e a Qingdao Westcoast lucky Autotech Co.,Ltd. A Horticulture Industries foi fundada em 2006 no distrito de Huangdao, Qingdao, China. Atua há 18 anos no mercado e produz expositores, carrinhos de transporte usados na produção e na comercialização de flores e frutos, além de equipamentos de apoio na colheita. Também fabrica injetados de resina como potes, vasos, suportes para mudas, embalagens para frutas, dentre outros, além de filmes plásticos e papel kraft para embalagem de rosas.

A empresa mira a produção de substratos a partir do coco, um dos seus principais produtos, recomendado para o cultivo de plantas ornamentais em geral, principalmente flores e rosas, na agricultura protegida, bem como para cultivo e cobertura em vasos, cachepots, cuias, entre outros. A matéria pode ainda substituir o antigo pó de Xaxim, além de ser um produto biológico e sustentável. Já a Qingdao Shunxiang Shop Equiment Co.,Ltd, fundada em 2012, tem 30 mil metros quadrados (m²) de área coberta com cerca de 400 funcionários, produz prateleiras de supermercados, acessórios para lojas, prateleiras de exposição e de armazenamento, carrinhos e outros produtos de metal.

Exporta para a Europa, EUA, Japão, Austrália e outros países, e fatura em torno de US$ 200 milhões. E a Qingdao Westcoast lucky Autotech Co.,Ltd, fundada em 2020, produz equipamentos para mobilidade em veículos, como degraus, rampas e elevadores para cadeira de rodas. Estes produtos são exportados para todo o mundo, como Europa, América e Austrália. A companhia tem cooperação de longo prazo com fábricas de veículos na China, como Saic Motor Co., Ltd., BYD, Iveco Group, dentre outas.