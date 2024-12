Concursos no Ceará têm salários iniciais de até R$ 14,7 mil; veja editais

Estão abertas as inscrições de, pelo menos, três concursos públicos ou processos seletivos com previsão de 2.246 vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional. O salário inicial pode chegar a R$ 14,7 mil .

As inscrições estarão abertas a partir do dia 28 de novembro e seguem até o dia 17 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 160.

A Agência Nacional de Mineração (ANM) lançou o concurso público com 4 vagas para o Ceará e outras 216 para outros Estados. O candidato precisa ter nível superior completo.

A avaliação será de responsabilidade da Universidade Patativa. As inscrições começaram dia 7 e vão até o dia 22 de dezembro de 2024. O valor varia de R$ 80 e R$ 150, a depender do cargo.

A Câmara Municipal de Acaraú abriu seleção para 23 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. O salário chega a R$ 2.838,15 com jornada de 200 horas mensais.

Quem tem cadastro no CadÚnico ou é doador de medula óssea pode solicitar isenção da taxa. Mais informações podem ser consultadas no edital .

A avaliação será de responsabilidade da Universidade Patativa. As inscrições começaram dia 5 de dezembro de 2024 e vão até o dia 5 de janeiro de 2025. A taxa é de R$ 120.

A Câmara Municipal de Nova Olinda também abriu seleção para 2 vagas para profissionais de nível médio. O salário chega a R$ 2.118,00 . com jornada de 40 horas semanais.

O edital completo com a descrição das vagas e a data das provas pode ser conferido no site da instituição.

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (Core-CE) lançou o concurso público com 4 vagas imediatas e 36 vagas para cadastro de reserva.

As inscrições estarão abertas até as 23h do dia 10 de dezembro. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 75,00 a R$ 90.

CPSMBS (68 vagas)

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo (CPSMBS) abriu seleção para 68 vagas, dentre início imediato e cadastro de reserva para profissionais de níveis médio e superior.

O contrato será temporário, de um ano (com possibilidade de extensão por mais um ano) pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).

O salário varia de R$ 1.412 a R$ 5.924,19, com jornada de 15 horas a 40 horas semanais.

As inscrições acontecem por e-mail até o dia 15 de dezembro e o endereço, as vagas abertas e detalhes sobre a prova podem ser conferidos no site da CPSMBS.

Pré-Sal Petróleo

A Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) vai realizar, nos próximos meses, o primeiro concurso público para contratar 100 empregados de nível superior a partir de 2025, além de cadastro reserva.

A empresa contratou o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) para planejar, organizar e realizar o concurso.

O edital será lançado até o final do ano. A finalidade do concurso é montar um quadro de pessoal próprio, uma vez que a empresa conta apenas com empregados em cargos comissionados.

Prefeitura de Fortim (715 vagas)

A Prefeitura de Fortim abriu seleção para 715 vagas para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior.

O salário varia de R$ 1.412 a R$ 9.100,00, com jornada de 20 horas a 40 horas semanais.

As inscrições vão até 11 de dezembro e são feitas exclusivamente por meio presencial, na Divisão de Recursos Humanos do Município de Fortim – CE, localizada na Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro, Fortim – CE, das 8h às 14h.

Formulário e detalhes sobre os cargos e a data da prova podem ser vistos no site da Prefeitura de Fortim.

Prefeitura de Jaguaruana (1.200 vagas)

A Prefeitura de Jaguaruana abriu seleção para 1.200 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

O salário varia de R$ 1.412 a R$ 6.500,00, com jornada de 40 horas semanais.

As inscrições vão até 15 de dezembro e são de responsabilidade do Instituto Consulpam. As taxas de inscrição são de R$ 65, R$ 100 e R$ 150, a depender do cargo pretendido.

O edital e as inscrições podem ser conferidos no site do Instituto Consulpam.

Prefeitura de Nova Olinda (116 vagas)

A Prefeitura de Nova Olinda abriu seleção para 116 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

O salário varia de R$ 1.412 a R$ 2.824,00, com jornada de 40 horas semanais e sujeito ao Regime Empregatício do Município.

As inscrições vão até 5 de janeiro de 2025 e são de responsabilidade da Universidade Patativa. As taxas de inscrição são de R$ 80 a R$ 150, a depender do cargo pretendido.

O edital e as inscrições podem ser conferidos no site da instituição.

Rede Sarah (14 vagas)

A Rede Sarah abriu seleção para 14 vagas para profissionais de saúde com nível superior. Foram três editais, um deles para vagas em Fortaleza.

O salário é de 14.700,93, com jornada de 44 horas semanais e dedicação exclusiva.

As inscrições vão até 26 de dezembro de 2024 e as taxas de inscrição são de R$ 120 e R$ 160, a depender do cargo pretendido.

O edital e as inscrições podem ser conferidos no site da Rede Sarah.

