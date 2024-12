Alunos de escola em Itaitinga ganham 3º lugar em porgrama da Samsung

A premiação ocorreu nessa terça-feira, 3 / Crédito: Divulgação/ Luis Madaleno/ Samsung

Com um protótipo de óculos que visa auxiliar na educação inclusiva de pessoas com deficiência visual, estudantes de uma escola localizada em Itaitinga (a 31 km de Fortaleza) ganharam o 3º lugar na 11ª edição do Solve For Tomorrow Brasil 2024, programa de cidadania corporativa da Samsung, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A premiação ocorreu nessa terça-feira, 3, durante evento em São Paulo. Ao todo a equipe foi constituída de cinco alunos, todos da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Prof. Francisco Aristóteles de Sousa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O projeto, denominado de “E-Vision: Transformando a Educação com Tecnologia Inclusiva”, foi premiado na categoria nacional do programa. Ele possibilita que o usuário consiga capturar os ambientes ou materiais impressos, por meio do uso do uso da voz, e traduzi-las em áudio, além de informar data, hora e a localização em território nacional.