Haddad diz entender, mas destaca que não concorda com avaliação do mercado sobre pacote

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 4, que não concorda com a avaliação do mercado financeiro sobre as medidas que o governo vem adotando para a contenção de despesas. Ele repetiu que as medidas enviadas ao Congresso foram aquelas que já estavam maduras, mas que o debate sobre o ajuste fiscal é contínuo. As declarações foram feitas durante o Fórum Jota - o Brasil em 10 anos, realizado em Brasília.

"Eu entendo, já estive do outro lado do balcão, já fui consultor econômico, mas você tem que olhar para as medidas que estão sendo tomadas. Então eu não concordo com a avaliação que está sendo feita das medidas que nós anunciamos", disse Haddad, frisando que o mercado tem toda legitimidade para criticar, mas que o filme é melhor do que a fotografia.