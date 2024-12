TSE julgará na próxima quinta, 5, cassação de deputados estaduais do PL Ceará

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgará na próxima quinta-feira, 5, o processo de cassação de mandato dos deputados estaduais do PL no Ceará. Trata-se de julgamento de recurso contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). A informação foi divulgada pelo parlamentar e atual dirigente estadual do partido, Carmelo Neto (PL), e antecipada pelo colunista Carlos Mazza, do O POVO.

"Eu recebo essa intimação com muita serenidade, porque sei que não fiz nada de errado, mas também com muita revolta, porque se eu estou na Assembleia é porque o povo quis me eleger o deputado mais votado do Ceará com 118.603 votos e esse processo, movido pelo PT, é claramente para calar a oposição no Estado do Ceará", disse Carmelo em publicação nesta segunda-feira, 2.